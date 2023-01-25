Çorum'da uzman öğretmenlerden öğrencilere döner ikramı

Çorum'un Dodurga ilçesinde uzman öğretmenlik sınavını kazanarak, uzman olan öğretmenler öğrencilere döner ikramında bulundu.

Dodurga İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nde ocak ayı itibariyle uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenler, öğrencilerini unutmayarak okullara döner ikramında bulundular.

Uzman olan öğretmenlerini tebrik eden öğrenciler, kendilerini düşünen öğretmenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da anlamlı etkinilkten dolayı öğretmenleri kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 19:49