Çorum Doğa Koleji öğrencileri, 47. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında İngilizce olarak “Pankuşta Bir Gün-Puduhepa’nın Gücü” isimli tiyatro gösterimi sergileyecek.

DTS’DE SERGİLENECEK

27 Nisan Perşembe günü saat 15.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda sergilenecek gösterinin İngilizce olması aynı zamanda Çorum’da da bir ilk olma özelliği taşıyor.

‘ULUSLARARASI STANDARTLARDA YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİYORUZ’

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, uluslararası standartlarda yabancı dil eğitimi verdiklerini belirterek, “Doğa Koleji İngilizce eğitim sisteminin akademik müfredatının temelini CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Doğa Kolejinde İngilizce eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite ediliyor. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz” dedi.

Anaokulunda 16 saat ile başlayan yabancı dil eğitimlerinin 5. sınıfta 18 saate kadar çıktığını ifade eden Fatih Yanılma, “Anaokulu ve İlkokulda temel yabancı dil eğitimlerini alan öğrencilerimiz 5. sınıfta 18 saat İngilizce eğitimi alarak neredeyse hazırlık sınıfı seviyesinde İngilizce ile Ortaokul eğitimine başlıyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencin liseye geldiğinde uluslararası platformlarda yabancı dil ile kendini rahatlıkla ifade edebildiğini vurgulayan Yanılma, şu açıklamalarda bulundu: “Pearson akreditasyonu Doğa Koleji öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan bir ayrıcalık sunuyor. Doğada lise eğitimini tamamlayan öğrenciler Pearson’ın onayladığı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Pearson onaylı sertifikasını alan Doğalı öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde Doğa Kolejinin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkânı kazanıyorlar.

‘ÇOCUKLARIMIZIN, ÇORUMUN VE ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN VARIZ’

Sanayi ve ticarette marka şehir olan ilimizin eğitim, kültür ve sanat alanlarında da tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmak eğitim kurumları olarak bizlerinde vazifesidir. Hitit Medeniyeti Antik çağın en önemli medeniyetleri arasında yer almayı başarmış büyük bir uygarlıktır. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş barışında mührü bulunan Puduhepa bir Hitit kraliçesidir. Dolayısıyla Çorumun Kültür ve Turizm sahasında daha tanınır olması için böylesi mühim bir ismin tanıtılmasında daha fazla gayret göstermeliyiz. 47.Turizm Haftası etkinlik takviminde programımıza yer vererek bu tanıtıma katkıda bulunmamızda desteklerini esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ederiz.”

Yanılma, etkinliğe tüm sanatseverleri davet etti.