Havaların soğuması ile birlikte kombi ve sobaların dereceleri yükseltilirken, Bursa'da mizah seviyesi yüksek bir esnafın “Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada” afişi görenleri gülümsetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta içinde düşeceğini duyurması üzerine yün ve termal içliklerin satışlarını da arttırdı. Bursa'da yıllardır yün iç çamaşırı satışı yapan esnaf Naci Bağcı, kışın gelmesini fırsat bilerek dükkanının camına bir afiş astı.

Bağcı, astığı afişte “Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada” yazarak hem satışlarını arttırdı hem de görenleri gülümsetti.



“Ben adamın hem parasını hem duasını alırım”

Yaklaşık 10 yıldır aynı afişle satışlarını arttırdığını kaydeden esnaf Naci Bağcı, “Akşama kadar vatandaşlar gelip resim çekiyor. Gazeteden, yerel medyadan görüp ziyarete geliyorlar. Afişin faydası oluyor tabi ürünlerde de hiç kimse hayal kırıklığına uğramıyor. Reklamımızdan dolayı herkes memnun kalıyor. Vatandaş yünü tanıdıkça daha fazla ilgi görüyor, eskiden bu kadar çok bilmiyorlardı ama şimdi hac umreye gidenler birbirlerine tavsiye ediyorlar. Ürünleri giyenler bizlere dua ediyor. Sağlıktan kandırıp tezgâhtarlık yapılmaz. Gelen müşterilerime esprili bir şekilde ‘ben adamın hem parasını hem de duasını alırım' diyorum” şeklinde konuştu.



Takımı bin 500 liradan satılıyor

Doğalgaz faturasını düşürmedin bedelini açıklayan Bağcı, “Ürünlerimiz Avustralya, Yeni Zelanda ve Merinos yünlerinden üretiliyor. Elimizden geldiği kadar kaliteye önem veriyoruz. XL bedene kadar 550 lira, XL bedeni ve üzeri 750 liradan satılıyor. Takım olarak ise bin 500 liradan satılıyor. Terlediğiniz zaman teri kısa sürede emiyor ve izole ediyor. Ayrıca kendini kurutarak koku oluşmasın engelliyor. 1 hafta, 10 gün değiştirme koku yapmaz” dedi.