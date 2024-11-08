Geçtiğimiz hafta sonu Osmancık Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı yaşanan patlamada binanın altında bulunan ve çevresindeki iş yerleri büyük zarar görmüştü.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’den edinilen bilgilere göre, mağdur esnafın yaraları devletin imkanları ile sarılacak.

ÇESOB tarafından esnafın yaralarının sarılması amacıyla Çorum Valiliği’ne yardım ve dayanışma kampanyası düzenlenmesi için talepte bulunulmuş bunun üzerine Çorum Valiliği tarafından Birlik Başkanı Recep Gür’e gönderilen yazıda, patlama bölgesinde zarar gören vatandaşların zarar ve yaralarının devletin imkanlarıyla, kamu kaynakları üzerinden karşılanacağı dile getirildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, patlamanın yaşandığı ilk günden itibaren bölge esnafına gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Ali Çalgan’a teşekkür ederek, “Yüce Rabbimiz tüm esnaf ve sanatkarlarımızı her türlü afet ve kazalardan korusun. Tüm esnafımıza tekrar geçmiş olsun” dedi.