Çorum Taekwondosu adına umut veren bir başarıda Minikler Türkiye Şampiyonasından geldi.

Çorum Gençlikspor kulübünden Doğukan Tuğra Ergin finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

9-14 Temmuz tarihleri arasında Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda kısa bir süre önce vefat eden Sıla Medine Kavurat’ın isminin verildiği Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 76 ilden 770 kulüpten 400’ün üzerinde sporcu mücadele etti.

Erkekler 45 kiloda mücadele eden Çorum Gençlikspor’dan Doğukan Tuğra Ergin 115 sporcu ile karşılaştı.

Yedi zorlu maçı kazanarak finale kadar yükselen Doğukan Tuğra Ergin finale Ankara Yusuf Ertükspor kulübünden Yağız Marakli ile karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta rakibine 2-1 kaybeden Doğukan Tuğra Ergin Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.