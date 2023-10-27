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Adana'da emekli astsubayın, karısını öldürmeden bir gün önce eşinin doğum gününü ailecek kutladığı ve pastanın üzerine, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdığı ortaya çıktı.

26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki emekli astsubay Yaşar Ergül'ün, 35 yaşındaki karısı Seda Ergül'e “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Seda Ergül'ün eşine “arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü.

4 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül’ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alındı

Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karısını öldürmeden 1 gün önce ailecek doğum gününü kutladı

25 Ekim günü doğum günü olan Seda Ergül’ün, kendisini öldüren eşi Yaşar Ergül tarafından o gün cinayetin işlendiği apartmanın bahçesinde doğum gününün kutlandığı öğrenildi. Yaşar Ergül, eşine yaptırdığı pastada, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdı.

İHA