61 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden Belediye İskilip Spor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez, Amerikalı Pan-American Şampiyonu Taina R. Fernandez ile yaptığı ön eleme müsabakasında mağlup olmuştu.

Ancak, rakibinin finale çıkmasıyla Özdenur'a bronz madalya şansı doğdu.

Repesaj müsabakasında Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü Macaristanlı sporcu Eda Balazs'ı 5-2 yenerek akşam seansında bronz madalya için Kazakistanlı sporcu Zhaidar Mukat'ı 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.