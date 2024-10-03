Trendyol 1. ligde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlardan dolayı dokuz kulüp ceza kuruluna sevk edildi,

Alagöz Holding Iğdır FK çirkin ve kötü tezahürattan dolayı, kulüp idarecisi Onur Girdap ise hakareti ve hakem soyunma odası ve koridonlardaki hakareti nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Erzurumspor çirkin ve kötü tezahürat, Teksüt Bandırmaspor çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırılık nedeni ile Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat, Sakaryaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Suat Kaya sportmenliğe aykırılık, Pendikspor çirkin ve kötü tezahürat, Fatih Karagümrük antrenörü Şenol Can sportmenliğe aykırı hareketi, Kocaelispor çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırılık, Şanlı Urfaspor kulübü talimatlara aykırılık, kulüp başkanı Mehmet Giray Küçük ve Cihangir Güner talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edilen isimler oldular.