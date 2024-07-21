Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ile birlikte Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’i ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, Ziraat Odası’nın taleplerini paylaştı.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’in, dolu ve verim düşüklüğü nedeniyle Çorum ve ilçelerinde zararın büyük olduğunu ve bu nedenle ilgili makamlara dilekçe ile başvurduğunu hatırlatan Tahtasız, odanın şu taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Buğday para etmezken tohumluk fiyatları ciddi oranda artmıştır. Dolu ve rekolte düşüklüğü çiftçiyi olumsuz etkilemiş Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını nasıl ödeyeceği noktasında derin bir düşünceye sevk etmiştir. Doludan zarar gören bütün köyler afet bölgesi ilan edilerek çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizleri silinerek yapılandırılmalıdır.”