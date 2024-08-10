Geçtiğimiz günlerde Burdur’da bir işletme, kasalarca domatesi çöpe dökerek sosyal medya hesabından bu görüntüleri yayınladı.

Görüntüleri izleyen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, fiyatların yükselmesi için kasa kasa domatesin çöp kamyonuna döküldüğü görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, olayın Burdur’da Söğüt beldesinde bulunan Söğüt Toptancı Hali’nde gerçekleştiğini saptadı.

123 BİN LİRALIK CEZAYLA AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durumun tutanak altına alındığı kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

“5957 sayılı Hal Kanununda malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenler için, doğrudan veya Bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123 bin 213 lira idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 lira idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletilmiştir.