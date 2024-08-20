Çorum FK- Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında Eren ile ikinci golü bulan kırmızı siyahlı takımın bu golü VAR hakemi Alper Çetin’in işgüzarlığı sayesinde iptal edildi.

Maçın hakeminin devam ettirdiği ve Çorum FK yarı alanında olan pozisyon sonrasında gelen kırmızı siyahlı takım golü için hakemi izlemeye davem eden Alper Çetin’e maçın hakemidört dakika boyunca ekran başında faulu çözmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda faul kararı veren maçın VAR hakemi kırmızı siyahlı takımın 2-0 öne geçmesine engel olan isim oldu.