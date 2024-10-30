Amatör Futbol’da hafta sonu üç kategoride oynanan maçlarda dört kırmızı kart çıktı bunlardan biri ceza kurulu sevk.

2. Amatör Küme’de Bayat Belediyespor’dan Murat Kılıç maçın hakemine ‘Aldığın para zehir zıkkım olsun’ dediği için kırmızı kart görerek ceza kuruluna sevk edildi.

U 16 liginde Vefaspor’dan M. Eray Karakuş ve E. Efe Karaca kural gereği kırmızı kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.

U 14 Liginde ise Çorumspor’dan Samet Gümüş kural gereği kırmızı kart gördüğü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldı.