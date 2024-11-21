Okullararası Gençler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği dört maçla tamamlandı.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 10 erkek, 8 kız olmak üzere toplam 18 öğrenci katılım sağladı. 

Katılımın düşük olduğu il birinciliğinde 4 sıklette iki sporcu olduğu için dört maç yapıldı diğer sıkletlerde ise rakipsiz olan sporcular maç yapmadan birinci oldular. Kızlarda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu

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;48 kilo: 1.Şevval Deveci (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay).52 kilo: 1.Asiye Elif Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay).57 kilo: 1.Nazlı Hilal Coşkun (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).63 kilo: 1.Nisa Zeren Karakuş (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).70 kilo: 1.Betül Yıldırım (Spor Lisesi), 2.Meliha İlayda Aydoğdu (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 3.Ayşenur Kabakcı (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi).+70 kilo: 1.Şuğra Şükriye Özdemir (Mimar Sinan Anadolu Lisesi).

Erkeklerde sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;50 kilo: 1.Rüzgar Şahin (Alaca Fen Lisesi), 2.Talha Karayazı (Cumhuriyet Anadolu Lisesi).55 kilo: 1.Kaan Türkdoğu (Özejder Sosyal Bilimler).60 kilo: 1.Abdulkadir Dinçer (Sınav Anadolu Lisesi), 2.Eren Tosun (Alaca METEM).66 kilo: 1.Demir Efe Kartal (M.Y İnavasyon Lisesi).73 kilo: 1.Yusuf Yurt (MESEM), 2.Metehan Karasu (Hayrettin Karaman İHL).81 kilo: 1.M.Berat Emre (Özel Ada Koleji).90 kilo: 1.Efe Karasu (Hayrettin Karaman İHL).

Editör: Murat Çetin