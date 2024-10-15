Bölgesel Amatör Lig’de ikinci hafta maçları tamamlandı.

Temsilcimiz Mimar Sinan, Sorgun deplasmanından tek golle üç puanı alarak döndü.

Grupta ikinci hafta maçları sonunda dört takım yollarına kayıpsız devam ederken Mimar Sinan haftayı sekizinci sırada tamamladı.

İlk hafta evinde aldığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından ikinci haftada Sorgun deplasmanından üç puanla dönen Mimar Sinan hem bu ligdeki ilk üç puan sevincini yaşadı hem de takım olarak moral ve özgüven kazandı.

BAL 5. grupta Karadeniz Ereğlispor deplasmanda Çankırıspor’u 3-0 yenerek liderliğe yükselirken Keçiören Bağlum ise Hacettepespor deplasmanında kazanarak ikide iki yapan diğer takım oldu.

Bartınspor haftayı oynamadan üç puanla kapatarak ikide iki yaptı. Gederespor da Çarşambaspor deplasmanında üç puanla döndü ve iddiasını ortaya koydu.

Ligde üçüncü hafta maçları paza günü oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor sahasında Hacettepe 1945spor’u konuk edecek.