Demokrat Parti (DP) Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada, açıklanan en düşüş emekli maaşına tepki gösterdi.

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olduğunu belirten Ahmet Damar, “Ye ye bitmez. Sayın Güler’e düştü bu büyük zammı açıklamak. Ne büyük onur ve şeref. Allah’tan bu kez ceplerinden vermediler bütçemizin büyüklüğünden ve bu zamma layık görüldük. Emekliye gelince bütçeden enflasyondan, fakirlerin cennete gideceğinden, tasarruf tedbirlerinden bahsediliyor. Sayın Güler şu yandaşlardan sildiğiniz vergileri de bir anlatın ki bu padişah soyundan gelenlere ne kadar yardım yapıldığını vatandaş bilsin. Emekliden ne kadar çalınıp onlara verildiğini bu millet bilsin. Hani eskiden barım barım bağırıyordunuz. Bir simit bir çayı çok görüyorsunuz diye. Ne oldu bu simit çay onu da çok gördünüz ya helal olsun iktidarınıza. Sizleri bu tarih nasıl affeder bilmem ama ben affetmeyeceğim. Kendinize gelince kazan kazan götürüyorsunuz vatandaşa gelince bir simit bir çayı çok görüyorsunuz. Yazık yazık.

Şöyle bir kampanya yapsak sayın iktidar hoşunuza gider mi? Acaba bütün emekliler maaşlarını almasa doyar mısınız? Bir ev kirası olmuş bilmem ne kadar adam veya bayan 30 yıl bu devlete vergi vermiş ve SGK para yatırmış ki emekli olunca rahat yaşayım diye ama siz ne yaptınız 2006’dan beri emeklinin hakkını yiye yiye doymadınız” dedi.