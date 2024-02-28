Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, gençlerin araçları ile stres atabilmeleri için drift pisti açacağını söyledi.

Gençlere yönelik vaatlerinden drift pisti ile ilgili açıklama yapan Burhan Sönmez, “Gençlerimizin drift atma heyecanını pistlerde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Pist şehir dışında olacak ve insanlar rahatsız olmayacak. Gerek otomobil severler, gerekse motorsiklet severler bu tutkularını kimseye zarar vermeden, engellenmeden, güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu pistlerde çeşitli oto organizasyonları da düzenlenebilir. Araç fuarları, oto yarışları gibi. Bu sayede trafiğe açık alanlarda drift ve yarış gibi riskli faaliyetlere de son verebiliriz” dedi.

Sönmez, ayrıca semt pazarlarının tamamının da üstünün kapatılacağını söyledi.