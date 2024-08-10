Burdur'un Çavdır ilçesi Kızıllar köyünde yapılan düğünde F.T., köy muhtarı olan kardeşi Musa Tuğrul'un üzerine kayıtlı tabancayla havaya ateş açtı.
Muhtar Musa Tuğrul, bir süre sonra tutukluk yapan tabancayı ağabeyinden aldı.
3 ÇOCUK YARALANDI
İddiaya göre, tutukluğu gidermeye çalışan Tuğrul'un elindeki tabancanın ateş alması sonucu, düğündeki A.S.S., E.B.A. ve B.S. adlı çocuklar yaralandı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan muhtar Musa Tuğrul ve ağabeyi F.T., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ
Yaralı çocuklar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.
Olayla ilgili idari soruşturma da başlatıldı.
GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması kapsamında Kızıllar köyü muhtarı Musa Tuğrul görevden alındı.