Çorum 'un Mecitözü ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri Muharrem T'nin (50) bacağına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Muharrem T, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, havaya ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.