Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kişi, kızının düğünü öncesi tabancasını kontrol ederken ateş alması sonucu yaralandı.

Sarıhasan köyünde ikamet eden Selim K'nın (49) kızının düğünü öncesinde elinde tuttuğu tabancanın ateş alması ile elinden yaralandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.