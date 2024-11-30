Dünya Hafıza Şampiyonu Melik Duyar, Çorum'da velilere ve öğrencilere konferans verdi.

Çorum Mega Hafıza Kişisel Gelişim Kursu sponsorluğunda Çorum’a ikinci kez gelen Melik Duyar, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konferansta ailelere, 5 – 12 yaş çocuklarda okuma, okuduğunu anlama, nöro aktif okuma, beyin gelişimi, dikkat, hafıza gücü ve eğitimde kullanılan son teknolojiler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasını yapılan bilimsel çalışmalar ile destekleyen Duyar, okullarda çocuklara anlamanın öğretilmediğini, sadece anlayıp anlamadıklarının ölçüldüğünü dile getirerek, "Bilimsel eğitimden kopmamalıyız ve beyinlerin işleyişine uygun eğitim modelleri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Çorum Mega Hafıza öğrencilerinin, piyano ve anzan zihinsel toplama gösterileri ile başlayan program, Melik Duyar'ın konuşması sonunda soru cevap şeklinde son buldu.