Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Düvenci Diyanet Gençlik Merkezi, çocuk ve gençlerin ilgi odağı haline geldi.

MERKEZ, KÜLTÜREL VE SOSYAL GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Gençlik Merkezi’nde düzenlenen çeşitli kurslar ve etkinlikler, gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlarken, keyifli vakit geçirmelerini de sağlıyor.

BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELDİ

Satranç, havalı hokey, langırt, masa tenisi, kitap okuma gibi etkinlikler gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor ve merkezi bir buluşma noktası haline getiriyor.

Gençlik Merkezlerinde yapılan bütün aktivite ve faaliyetlerin gençler için faydalarından ve milli-manevi gelişimlerine katkılarından bahseden merkez yetkilileri öğrencileri ve gençleri Gençlik Merkezine davet etti.