Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Düvenci’de taşkın koruma kanalı inşaatına başlandı.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın da çalışmaları devam eden taşkın kontrol kanalını inceleyerek incelemelerde bulundu.

Taşkın koruma kanalının yapımı için ödenek ayrılması taleplerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya ilettiklerini ve gerekli ödeneğin aktarılmasının ardından inşaat yapım çalışmalarının başladığını aktaran Başkan Yalçın, desteklerinden dolayı Bakan Yumaklı’ya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’ya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a ve kanal projesini yatırım programına alan dönemin DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca’ya teşekkür etti.

Kanalın yapılmasıyla bölgedeki tarım alanları taşkın riskine karşı daha güvenli hale getirilecek.