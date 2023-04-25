SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMALARA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇORUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMALARA AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2023/392154 1- İdarenin a) Adresi : ÇEPNİ MAH İNÖNÜ CAD.NO:72 MERKEZ ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3642277901 - 3642277904 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.04.2023 - 4846 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Karar - 15.04.2023 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

1.14 İşaretleme Ekibi: 1 (Bir) adet Orman ve/veya Orman Yüksek Mühendisinden oluşacaktır. İhale ye konu Saha döküm tablosunda yer alan 398,4 ha genç meşçere alanına denk gelen Şeflik bölme numaraları bölgesel sosyal problemlerden dolayı farklı numaralı bölmelerle değiştirilebilir.

Özel Hüküm:

5. Yüklenici; ihale konusu danışmanlık hizmet alım işi olan 398,4 Ha Sıklık Bakımı, sahalarında danışmanlık hizmetlerini Herhangi bir sebepten dolayı işin uzaması halinde, iş bitim tarihi en geç 31.12.2023 dir.