DÜZELTME İLANI
İSKİLİP AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
2024 Yılı 5 Kalem Kuruyemiş Ambalajı Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale kayıt numarası
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: 2024/1494389
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1-İdarenin
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a) Adresi
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: Hacı Piri Mahallesi Kazanlı Caddesi No:39 19400 İSKİLİP/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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: 3645116011 - 3645112004
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c) Elektronik posta adresi
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ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
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: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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: 04.11.2024 - 5232
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b) Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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: Çorum Hakimiyet Gazetesi – 11.11.2024
www.corumhakimiyet.net – 11.11.2024
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3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
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: İhale ilanının 3. Maddesi a) Bendi kapsamında 03.12.2024 tarih ve saat 10.00 olan ihale tarihi 09.12.2024 tarih ve saat 10.00 olarak güncellenmiştir.