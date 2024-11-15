DÜZELTME İLANI
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2024 Yılı 5 Kalem Kuruyemiş Ambalajı Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Başvuruların/Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

: 2024/1494389

1-İdarenin

a) Adresi

: Hacı Piri Mahallesi Kazanlı Caddesi No:39 19400 İSKİLİP/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

: 3645116011 - 3645112004

c) Elektronik posta adresi

: İ[email protected]

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 04.11.2024 - 5232

b) Gazetenin ve İnternet Sitesinin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise)

: Çorum Hakimiyet Gazetesi – 11.11.2024

   www.corumhakimiyet.net – 11.11.2024

3-Düzeltilen [madde/maddeler ]


 

: İhale ilanının 3. Maddesi a) Bendi kapsamında 03.12.2024 tarih ve saat 10.00 olan ihale tarihi 09.12.2024 tarih ve saat 10.00 olarak güncellenmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02122141