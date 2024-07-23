DÜZELTME İLANI

ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN 2024 YILI YAZLIK KIYAFET ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/911944 1- İdarenin a) Adresi : YAVRUTURNA MAHALLESİ GAZİ PAŞA SOKAK N0:66 19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3642231020 - 3642231024 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 16.07.2024 - 5155 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : ÇORUM HABER - 16.07.2024 www.corumhakimiyet.net – 16.07.2024 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

3- İhalenin

a) İhale ( son teklif verme ) tarih ve saati: 31.07.2024/ 11:00