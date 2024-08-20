İskilip Belediyesi öncülüğünde, Çorum Belediyesi, Kent Konseyi ve İSİAD'ın katkılarıyla "Vefatının 450. Yıldönümünde İskilipli Ebussuud Efendiyi Anma ve Mevlid-i Şerif" programı düzenlenecek.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da İskilip Şeyh Yavsi Cami'nde başlayacak olan programın akabinde Prof. Dr. Şaban Karasakal Ebussud'un hayatı, devlet adamlığı ve tefsiri ile ilgili konferans verecek.

Programda Araştırmacı Yazar Yusuf Kaplan'ın da selamlama konuşması yapılacağı belirtildi.