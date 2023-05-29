MURAT KARASU
İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur’an Kursu’nda yeni dönem kayıtları başladı.
Program kapsamında hafızlık öncesi eğitim, hafızlık eğitimi, sosyal etkinlikler ve okul dersleri etüt programları eğitimleri verilecek.
Müracaat tarihinin 3 Temmuz’da biteceğini belirten yetkililer, 4’ncü 5’nci ve 6’ncı sınıfa geçen öğrencilerin başvuru eğitim programlarına başvuru yapabileceklerini söylediler.
Müracaat yapacak öğrencilerin 0364 511 60 70, 511 84 93 ve 0506 180 39 08 numaralı hatlardan iletişime geçmeleri istendi.