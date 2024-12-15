Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren Şimşir, kontrolünü kaybederek traktörüyle boş bir kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.