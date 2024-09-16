Ankara'da yaşayan Çorumlu genç scooter kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde scooter ile işine giden Çorumlu genç Mutluhan A ve arkadaşına otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle scooterda bulunan Mutluhan A. ve arkasında oturan Zafer S. yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ECEL İŞE GİDERKEN YAKALADI

İşe gitmekte olduğu belirtilen Mutluhan A.'nın, sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Zafer S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Zafer S.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı

Otomobil sürücüsü, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Genç yaşta kazaya kurban giden Çorumlu gencin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Sincan Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.