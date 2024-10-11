Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e liderin maçında görev.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nesine 3. lig 3. grupta pazar günü 52 Orduspor FK ile Küçükçekmece Sinopspor takımları arasındaki maçı Ahmet Ecevit yönetecek.

Ligde ilk beş maç sonunda topladığı 11 puanla lider durumda bulunan Küçükcekmece Sinopspor ile beş maçta 5 puana sahip ve 12. sırada bulunan 52 Orduspor FK takımları pazar günü saat 19’da Yeni Ordu Stadyumunda karşılaşacaklar.

Maçın yardımcı hakemliklerini Kırşehir’den Abdurrahman Atabay ve Ankara’dan Mehmet Ali Keskin yaparken maçın dördüncü hakemi ise Kayseri’den Cem Eray Eşmekaya.

Maçın gözlemcisi ise Burhanettin Çağlar.