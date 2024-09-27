Çorum Klasman hakemi Ahmet Ecevit’e 3. lig 2. grup maçında görev. Ecevit Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Smart Holding Çayelispor arasındaki maçı yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15’de Mardin 21 Kasım Stad’ında oynanacak Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Smart Holding Çayelispor arasındaki maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise İstanbul’dan Mete Topcu ile Sakarya’dan Önder Demir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yozgat’tan Ahmet Köse.

Ligde ilk üç hafta maçları sonunda iki takımda iki beraberlik ve bir mağlubiyet ile 2 puanla 12. ve 13. sıralarda bulunuyorlar.