Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit’e 1461 Trabzon Adana FK maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. Lig Beyaz grupta pazar günü 1461 Trabzon FK ile Yeşil İnşaat Adana 01 FK takımları arasındaki maçı Kayseri bölgesi hakemi Ramazan Haymana yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Ankara’dan Murathan Çomoğlu ve Oğuzhan Kocoçoban. Maçta dördüncü hakem olarak ise Çorum’dan Ahmet Ecevit görev yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Oktay Taş görev yapacak.

Grupta Adana 01 FK takımı 11 maç sonunda 22 puanla dördüncü sırada yer alırken 1461Trabzon FK ise 12 puanla 11. sırada yer alıyor.