Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yeni göreve başlayan Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Ziyaret sırasında, Çorum’da sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine dair görüşlerini paylaştığını belirten Erol Afacan, “Çorum Eczacı Odası’nın topluma katkı sunan sosyal sorumluluk projeleri hakkında detaylı bilgi verdik. Özellikle Kınık Köyü Projemiz ve her okula ecza dolabı kazandırma hedefiyle başlattığımız ve tamamlanmak üzere olan projemiz hakkında bilgilendirme yaptık. Sayın Valimiz, bu projelere büyük bir ilgi ve memnuniyetle yaklaştı ve çalışmaları takdir etti.

Ziyaret esnasında, eczacılık mesleğinin sağlık sistemindeki yerine de değinerek, eczacıların birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olarak toplum sağlığının korunmasında kritik bir rol üstlendiklerini ifade ettik. Ayrıca, Çorum Eczacı Odası olarak, mesleğin gelişimine yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi sunarak, “Eczacılığın Yol Haritası” gibi büyük yankı uyandıran, vizyoner projelerle ileriye dönük, topluma ve mesleğe fayda sağlayan bir yönetim anlayışını benimsediğimizi belirttik. Bu yönetim anlayışımız, eczacılığı geleceğin ihtiyaçları ile bütünleşik bir çizgide konumlandırma çabamızın göstergesidir. Son olarak, Sayın Valimize, yeni görevinin kendisine ve ilimize hayırlı olmasını diledik. Çorum Eczacı Odası olarak toplum yararına projeler üretmeye ve meslektaşlarımızın mesleki itibarını yükseltmek amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye devam edeceğimizi ifade ettik. Bu vesileyle, Sayın Valimizin desteği ile mesleğimizin ve projelerimizin daha da güçlü bir şekilde toplumla buluşmasını temenni ettik” ifadelerini kullandı.