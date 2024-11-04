Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Osmancık Caddesinde meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda vatandaşın yaralandığı patlama ile ilgili taziye ve geçmiş olsun açıklaması yaptı.

Osmancık Caddesi Hilal Apartmanında meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda vatandaşın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendiklerini kaydeden Erol Afacan, “Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu zor günlerde, Çorum Eczacı Odası olarak, halkımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Toplum olarak bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni ediyor ve dayanışma içerisinde bu zor süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.