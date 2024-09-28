Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Vali Dağlı'ya Çorum'a yapmış olduğu değerli hizmetler verdiği katkılar için bir teşekkür ve veda ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Valimiz, görev süresi boyunca şehrimizin her alanda gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, vatandaşlarımızın refahı ve sağlığı için özverili çalışmalar yürütmüştür. Çorum Eczacı Odası olarak, özellikle sağlık hizmetleri ve eczacılık alanında gerçekleştirdiğimiz projelerdeki destekleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı kendisine minnettarız.Ziyaretimiz sırasında, Çorum'un toplumsal, ekonomik ve sağlık alanındaki ilerlemesine olan katkılarından bahsettik ve kendisine teşekkürlerimizi sunduk. Valimiz Doç. Dr. ZülkifDağlı'nın, samimi ve yapıcı liderliği, şehrimizin daha da ileriye gitmesi noktasında hepimize ilham kaynağı olmuştur. Kendisiyle çalışma ayrıcalığını yaşadığımız için gururluyuz.Sayın Valimize, bundan sonraki görevlerinde de üstün başarılar diler, Çorum'daki tüm eczacılar adına kendisine şükranlarımızı sunarız. Göreve geldiği günden bu yana ilimize kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Editör: Çorum Hakimiyet