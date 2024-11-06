Samsun Karavan, Kamp ve Doğa Fuarı, 7-10 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuara Çorum’un ve bölgenin öncü ve lider firması olan Efe Karavan da katılacak.

Genç ve başarılı iş insanı Fahri Yandık’ın sahibi olduğu Efe Karavan, yeni modellerini Samsun ve bölge halkının beğenisine sunacak.

Efe Karavan sahibi Fahri Yandık, Karavan, Kamp ve Doğa Fuarının bölgede yapılan çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Samsun’un yanısıra Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop gibi çevreledi illerden de yoğun bir ziyaretçinin beklendiği fuarda Efe Karavan olarak stant açacaklarını anlatan Fahri Yandık, özelde Karadeniz, genelde ise tüm Türkiye'ye hitap eden fuara 10’larca firmanın farklı markalar ve modellerini tanıtma fırsatı bulacağını vurguladı.

Efe Karavan olarak yeni modelleri de bölge halkının beğenisine sunacaklarını dile getiren Yandık, fuarın Karavan almak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olacağını söylerken, tüm Çorumluları da fuara davet etti.