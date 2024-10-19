Erkekler voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor dördüncü maçında yarın evinde Maliye Voleybol takımını konuk edecek.

Saat 16’da Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak maçta temsilcimiz dördüncü maçından da galibiyet ile ayrılmak için mücadele edecek.

Ligde ilk üç maçından üç galibiyet ile ayrılan ve 8 puanla lider TVF Spor Lisesi’nin ardından ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor hafta içinde maçında Orduspor deplasmanından üç punala dönerek yoluna kayıpsız devam etmişti.

Konuk Maliye Voleybol takımı ise ligde iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak üç puanla yedinci sırada bulunuyor,

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak lige çok iyi başladıkları ve üç haftalık galibiyet serisinin ardından yarında evlerinde kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi.

Özdemir yarınki maça tüm Sungurluluları davet etti.

Hakem Hüseyin Kamber

Sungurlu Belediyespor ile Maliye Voleybol takımları arasındaki maçı ilimiz hakemi Hüseyin Karabudak yönetecek yardımcılığını ise Ali Osman Kaya yapacak. Maçta gözlemci olarak Mahmut Uysal görev yapacak.