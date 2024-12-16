Sungurlu Belediyespor EFE’leri 12. maçında 11. galibiyetini Anadolu Şahinspor deplasmanında 3-0 galip gelerek aldı ve play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Cumartesi günü Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanan maçta Sungurlu Belediyespor rakibi önünde ilk setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. İlk sette fazla zorlanmayan temsilcimiz bu seti 25-17 alarak 1-0 öne geçen temsilcimiz ikinci sette ise zorlandı.

Anadolu Şahinspor hücumda etkili olduğu bu sette bulduğu sayılarla sete ortak oldu ve çekişmeli geçen bu setide 25-22 alan Sungurlu Efeleri 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette ise Anadolu Şahinspor’un maça ortak olma inadını erken kıran Sungurlu Belediyespor etkili başladığı üçüncü sette bulduğu sayılarla farkı açtı ve bu setide 25-15 gibi farklı skorla kazanarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor 31 puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini sağlama aldı. Anadolu Şahinspor takımı ise 14 puanda kaldı.