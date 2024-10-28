Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele eden Sungurlu Belediyespor, Başkentte play-off yolundaki en güçlü rakiplerinden Ankara Barosu’nu zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçta Sungurlu Belediyespor maça hızlı başladı ve ilk seti 19-25 gibi net bir skorla kazandı.

Takım, hücumda ve savunmada dengeli bir oyun sergileyerek rakibine fazla şans tanımadı.

İkinci sette ise Ankara Barosu oyuna daha agresif bir şekilde dahil oldu. Set, iki takım arasında başa baş mücadeleyle geçti ve 27-25’lik skorla Ankara Barosu seti kazanarak dengeyi sağladı. Üçüncü set adeta bir heyecan fırtınasına sahne oldu.

Her iki takım da galibiyet için üstün çaba sarf etti. Uzatmalara giden bu seti Sungurlu Belediyespor 30-28 kazanarak maçta tekrar öne geçti.

Dördüncü sette ev sahibi takım Ankara Barosu hızlı bir başlangıç yaptı ve 25-19'luk bir skorla seti kazandı.

Bu setin kaybedilmesine rağmen Sungurlu Belediyespor’un mücadelesi dikkat çekti, özellikle son sayılarda toparlanmaya çalıştıysa da yeterli olmadı.

Karşılaşmanın final setinde ise temsilcimiz Sungurlu Belediyespor fırtına gibi esti. Baştan sona üstün götürdüğü uzatma setini 15-7 gibi net bir skorla kazanarak, zorlu maçı 3-2 tamamladı ve önemli bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetle Sungurlu Belediyespor puanını 13’e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ankara Barosu ise bir maç eksikle 9 puanla 3. sırada yer almaya devam etti.

Sungurlu Belediyespor, hem hücum hem de savunmada güçlü bir performans sergileyerek kritik anlarda sakinliğini koruyup maçı lehine çevirmeyi başardı.

Uzatma setinde gösterdiği üstün performans, takımın moral ve fiziksel olarak ne kadar dayanıklı olduğunu da ortaya koydu.

Liderlik için mücadele eden takım, bu galibiyetle zirveye oturarak taraftarlarını sevindirdi.