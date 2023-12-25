Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, deplasmanda Düzce Belediye Spor Akademisine 3-0 yenilerel liderliği kaptırdı.

Temsilcimiz iyi başladığı ilk seti 26-24 kaybetti. Başa baş giden ikinci sette ev sahibi ekip seyirci baskısıyla seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Dengeli geçen üçüncü seti de 25-19 kaybeden Sungurlu'nun efeleri karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 19'a yükselten Düzce Belediye Spor Akedemi liderlik koltuğuna otururken, temsilcimiz Sungurlu Beledşyespor ise 19 puan 2. sırada, bir maç eksiği bulunan Maliye Voleybol ise 19 puanla 3. sırada yeraldı.

Baş Antrenör Mustafa Özdemir, "Bugün Düzce'ye 3-0 kaybettik. İlk seti iyi oynadık, son sayılarda hatalarımız oldu ve seti 26-24 kaybettik. 2. sette seyircinin baskısıyla ve basit hatalarımızla seti 25-19 kaybettik. 3. set yine iyi oynadık, başabaş giden sette 20'den sonra hatalarımız oldu ve seti 25-19 kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyoruz. 7 Ocak'ta kendi sahamızda oynayacağımız Ankara Maliye maçı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Play off şansımız devam ediyor" dedi.