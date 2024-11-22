Erkekler Voleybol 2. liginde dokuzuncu hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Grupta TVF Spor Lisesi ve Sungurlu Belediyespor sekizinci maçlarından da galibiyet ile ayrılarak rakiplerini galibiyet farkını üçe çıkardılar.

Sungurlu Belediyespor evinde konuk ettiği Giresunspor önünde zorlanmadan 3-0’lık galibiyet ile sekizinci maçında da galibiyet ile ayrılarak lideri takibini sürdürdü. TVF Spor Lisesi de Dereköy Kartalspor deplasmanında rahat bir galibiyet alarak zirvedeki yerini korudu.

Ligde sezonun en kritik maçında TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Belediyespor takımları yarın Ankara’da karşı karşıya gelecekler. İki namağlup takımın maçında iki takımda bu ünvanını korumak için mücadele edecek.

Yarın saat 15.30’da Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanacak maçta TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçta kazanan takım yoluna namağlup devam edecek.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir ilk hedefleri olan play-off’a ulaşmak için yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirterek ‘Gruptaki en güçlü rakibimiz TVF Spor Lisesi ile Ankara’da oynayacağımız maçtan üç puanla ayrılarak ünvanımızı korumak istiyoruz. Ankara’da oturan hemşehrilerimizi yarınki maçta yanımızda görmek istiyoruz’ dedi.

Grupta ilk üç sırayı alan takımların final grubuna yüzseleceği ligde Sungurlu Belediyespor galibiyet sayısı olarak en yakın rakibinin üç fazla durumda. Voleybol’da puandan daha önemlisi galibiyet sayısı.