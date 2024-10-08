Erkekler Voleybol 2. liginde Sungurlu Belediyespor sezona deplasmanda 3-2’lik galibiyet ve bir puanla başladı.

Bu yıl 11 takımın mücadele ettiği 3. grupta ilk hafta maçlarında TVF Spor Lisesi, Yıldızlar Topluluğu, Anadolu Şahinspor rakiplerini 3-0 yenerken Ankara Barosu ise ilk maçtan 3-1 galip ayrılarak sezona üçer puanla başladılar.

Haftanın tek iki puanlı galibiyetini ise Sungrulu Belediyespor Yedidağspor deplasmanında aldı.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ligin ilk maçının çok iyi tecrübe olduğunu söyledi. Özdemir öne geçtiklerini ardından geriye düştüklerini ve mücadeleyi sonuna kadar bırakmadıklarını belirterek ‘Final setinde takım olarak 11-8 geriye düşmemize rağmen oyundan kopmayan ve kazanmak için mükemmel bir mücadele veren oyuncularımı kutluyorum. Kazandık sezona böyle başlamak önemliydi. Bu maçtan alacağımız dersleri çıkartarak yolumuza devam edeceğiz ve her hafta üzerine koyarak devam edeceğiz” dedi.