Erkekler Voleybol 2. liginde ikinci hafta maçları sonunda Sungurlu belediyespor üçüncü sırada haftayı tamamladı.

İlk hafta Başkent’ten 3-2’lik galibiyet ve iki puanla dönen Sungurlu Belediyespor evindeki sezonun ilk maçında ise Anadolu Şahinspor’u 3-0 yenerek iddiasını ortaya koydu.

Grupta TVF Spor Lisesi ligdeki ikinci maçından da 3-0’lık galibiyet ile ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Ankara Barosu ise Başkent Beşiktaşlılar karşısında 3-0’lık skorla üç puanla ayrılarak 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Sungurlu Belediyespor ise 5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İlk hafta Sungurlu Belediyespor’a yanilen Yedidağspor ise Giresunspor deplasmanından 3-1 galip dönerek dördüncü sırada yer aldı.

Dereköy Kartalspor ile 1921 Orduspor arasındaki maçtan Ordu takımı 3-0’lık galibiyet ve üç puanla döndü.

Üçüncü maçlar hafta içinde

Ligde üçüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak.

Bugün oynanacak maçta Başkent Beşiktaşlılar ile Yıldızlar Topluluğu All Star takımları mücadele edecek.

Diğer maçlar ise yarın oynanacak.

Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Ordu Atatürk Spor Salonu’nda 1921 Orduspor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak evlerinde ilk maçtan galibiyet ile ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özdemir sporcularını tebrik etti ve kendisini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Özdemir hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek hafta içinde de kazanmak istediklerini söyledi.