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Erkekler voleybol 2. liginde ilk yarı sona erdi. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor final grubu yolunda ilk yarıda zirveye ortak bitirdi.

İlk yarının son maçında evine Ankara Barosu’nu 3-1 yenen Sungurlu Belediyespor ilk yarıyı 16 puan ve sayı averajı ile ikinci sırada bitirdi. Grupta Düzce Belediyespor ve Maliye Voleybol takımlarıda ilk yarının son maçlarını üç puanlık galibiyetler ile tamamladı ve bu üç takım averajla sıralandı.

Ligde ikinci yarı bir haftalık aranın ardından 16-17 Aralık’ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında Yedidağspor takımını konuk edecek.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ilk yarı sonu itibari ile hedeflediklerini ulaştıklarını sezon sonu hedefi için önlerinde yedi tane zorlu maçları olduğunu söyledi.

Ankara Barosu karşısında puan kaybetmeyerek ilk yarıyı liderle aynı puanda tamamladıklarını belirten Özdemir ‘Zorlu bir grupta ilk yarıyı hedeflediğimiz yerde bitirdik. Final Grubu hedefine ulaşmak için ikinci yarıda zorlu bir periyot bizi bekliyor. Kısa bir aranın ardından ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız.

Grupta güç dengeleri birbirine yakın ve her maç zorlu. Bunun içinde kısa arayı iyi değerlendirip ikinci yarıda daha az yaparak hedefimiz olan final grubuna yükselmek istiyoruz ve bunu başaracağmıza inancımız tam’ dedi.