Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta Sungurlu Belediyespor onuncu maçında dokuzuncu galibiyetini alarak rakibi ile galibiyet farkını üçe çıkardı.

Grupta TVF Spor Liisesi Giresunspor deplasmanından 3-1 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Sungurlu Belediyespor evinde puan sıralamasında yakın rakiplerinden Yıldızlar Topluluğu All Star karşısında kötü başladığı maçı 3-1 kazanarak ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Ligde ilk yarı bu maçlarla tamamladı. Ara vermeden ligde ikinci yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Yedidağspor ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini belirterek asıl hedeflerinin ikinci yarıda zirvede bitirmek olduğunu söyledi.

Özdemir, öncelikli hedeflerinin play-off olduğunu buna adım adım yaklaştıklarını sezon sonu hedeflerinin ise 1. lig olduğunu belirterek ‘Bu konuda Belediye Başkanımız bize sonsuz destek veriyor.

Yeniden Çorum’a ve Sungurlu’ya 1. lige çıkarmak için çok çalışıyoruz. Başkanımızın bize verdiği desteğin karşılığında 1. lig hedefine ulaşmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz’ dedi.