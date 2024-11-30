Erkekler Voleybol 2. lig 3. grupta ilk yarı hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ilk yarının son maçında yarın saat 14’de Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Yıldızlar Topluluğu All Star takımını konuk edecek.

Ligin namağlup takımlarından Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu grubun diğer namağlup takımı TVF Spor Lisesi’ne 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini almıştı.

Sungurlu Belediyespor ligde ilk yarının son hafta maçında yarın saat 14’de evinde Yıldızlar Topluluğu All Star takımı ile karşılaşacak.

Sungurlu Belediyespor 9 maçta sekiz galibiyet ve 22 puanla ikinci sırada bulunurken konuk Yıldızlar Topluluğu All Star takımı ise 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Final Grubuna yükselmek isteyen konuk takım bu maçtan galibiyet ile ayrılmak isteyecek.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise geçen haftaki kaybettiği puanları yarın evinde kazanarak sıralamadaki yerini korumak ve kendisine yakın rakibi ile galibiyet sayısı farkını üçe çıkarmak istiyor.

Yarınki maçı ilimiz klasman hakemlerinden Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılığını ise Hasan Olgun yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.

Ligde ikinci devre ara vermeden önümüzdeki hafta sonu oynanan maçlarla başlayacak.