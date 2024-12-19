Sungurlu Belediyespor filede hedefe emin adım ilerliyor.

Kırmızı Beyazlılar 13. maçında 12. galibiyetini evinde son haftaların çıkıştaki takımı 1921 Orduspor önünde rahat bir oyun sonunda 3-0 alarak sürdürdü.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan maça Sungurlu Belediyespor fırtına gibi başladı ve rakibinin maça ortak olmasına izin vermeden bu ligde ender görülen bir şekilde 65 dakika içinde bitirdi.

Maça hızlı başlayan Sungurlu Efeleri ilk sette rakibini file önünde durdurdu ve etkili hücumlardan bulduğu sayılarla seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette daha kontrollü bir oyun çıkartan temsilcimiz rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve seti 25-18 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette konuk takım maça ortak olmak için temsilcimize basit sayı vermedi ve savurmada etkili oyunu ile çekişmeli geçen sette final bölümünde tecrübesi ile seti 25-22 alan Sungurlu Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrılarak dördüncü sıradaki rakibi ile puan farkını 13’e çıkardı.