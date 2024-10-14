Sungurlu Belediyespor, Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi’nde mücadelesine fırtına gibi devam ediyor.

Ligin ikinci haftasında, Sungurlu temsilcisi evinde Ankara Anadolu Şahinspor’u konuk etti.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, baştan sona çekişmeli geçti. Her iki takım da mücadeleyi bırakmazken, Sungurlu Belediyespor kritik anlarda sergilediği soğukkanlı oyunla rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Sungurlu Belediyespor, seyircisinin de desteğini arkasına alarak ilk sette iyi bir performans sergiledi.

Ancak rakip takım Anadolu Şahinspor da direnç göstererek farkın açılmasına izin vermedi.

Setin sonuna kadar başa baş geçen mücadelede Sungurlu Belediyespor, kritik sayılarla 25-23’lük skorla ilk seti kazanmayı başardı.

İkinci sete moralli başlayan Sungurlu Belediyespor, oyunu kontrol altında tutmayı başardı. Özellikle bloklarda ve savunmada daha etkili bir performans sergileyen temsilcimiz, setin ortalarına kadar rakibine üstünlük sağladı. Yine de Anadolu Şahinspor oyundan kopmadı ve setin sonuna kadar çekişme devam etti. Ancak Sungurlu Belediyespor, ikinci seti de aynı skorla, 25-23 kazanarak avantajını ikiye çıkardı.

Üçüncü sette Sungurlu Belediyespor, seyircisinin yoğun desteğiyle oyunu tamamen kontrol etti. Setin başından itibaren üstünlüğü ele alan takımımız, rakibine fazla şans tanımadı.

Her ne kadar Anadolu Şahinspor oyuna tutunmaya çalışsa da Sungurlu Belediyespor, üçüncü seti de 25-15 alarak maçı 3-0’lık net bir galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmayı izlemek için çok sayıda taraftar Mahmut Atalay Spor Salonu’nu doldurdu. Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve Sungurlu’nun önde gelen isimleri de maçı yerinde takip etti.

Taraftarlar, maç boyunca takıma büyük destek vererek salonu coşkuyla doldurdu.

Her sayının ardından büyük bir sevinç yaşandı.

Ligdeki Durum : Bu galibiyetle birlikte Sungurlu Belediyespor, ligdeki puanını 5’e yükseltti.

İlk iki haftayı galibiyetle kapatan takım, ligde iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maç sonrasında taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşarken, bu galibiyet takımın moral ve motivasyonunu artırdı.