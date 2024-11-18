Türkiye 2. Voleybol Ligi 3. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Sungurlu Belediyespor, sezonun yedinci maçında Başkent Beşiktaşlılar Spor'u 3-0 yenerek namağlup yoluna devam etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, yoğun bir taraftar desteği eşliğinde oynandı. Temsilcimiz, bu sonuçla puanını 18'e yükselterek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Karşılaşma, baştan sona temsilcimizin üstünlüğü ile geçti. İlk set: Sungurlu Belediyespor, hızlı bir başlangıç yaparak rakibine şans tanımadı ve seti 25-14 gibi rahat bir skorla kazandı. İkinci set: Rakibin direnç göstermeye çalıştığı anlarda etkili servisler ve bloklarla üstünlüğü sağlayan ekibimiz, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü set: taraftarın coşkulu desteğiyle moral bulan Sungurlu Belediyespor, rakibine yine aynı skorla, 25-19’luk üstünlük kurarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, sezonun ilk 7 maçını da kazanarak namağlup unvanını korudu. Rakip Başkent Beşiktaşlılarspor ise 8 puanda kalarak ligde alt sıralarda yer aldı.Sungurlu Belediyespor, 7 galibiyet ve topladığı 18 puanla ligde 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Takım, grup liderliği için güçlü bir aday olarak dikkat çekiyor.

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çok sayıda taraftar ve voleybolsever yer aldı.Maç sonunda, Başkan Muhsin Dere, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca taraftarların gösterdiği yoğun ilgi için teşekkür etti.