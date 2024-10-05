Erkekler Voleybol 2. ligindeki temsilcimiz Sungurlu belediyespor sezonu yarın Ankara’da açıyor.

Temsilcimiz ilk maçında yarın saat 13’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Yedidağspor takımı ile karşılaşacak.

Yeni sezon hedefini play-off olarak belirleyen Sungurlu Belediyespor 2. Lig erkekler 3. grupta mücadele edecek. Beş Ankara takımı ile birlikte 11 takımın mücadele edeceği grupta sezon başlamadan Tusaşspor ligden çekildi. Sungurlu belediyespor geçen yılda mücadele ettiği Yedidağspor önünde kazanarak sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir çalışmalarını yoğun şekilde yaparak sezona hazır hale geldiklerini belirterek hedeflerinin lige üç puanla başlamak olduğunu söyledi.

Rakiplerini tanıdıkları ve zor bir maç olacağını belirten Özdemir yarınki maça Ankara’da oturan hemşehrilerini davet ederek takımlarına destek vermelerini istedi.